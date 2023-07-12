Жительница Белоруссии пострадала в ДТП в Опочецком районе
Жительница Бреста пострадала в результате ДТП в Опочецком районе, которое произошло ночью. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
Лобовое столкновение двух автомобилей – Mercedes и Volkswagen произошло на 22-м километре автодороги Опочка – Себеж у деревни Екимцево.
В результате ДТП пострадала 26-летняя брестчанка.
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники ГИБДД.
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