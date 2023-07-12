Жительница Белоруссии пострадала в ДТП в Опочецком районе

11:18, 12 июля 2023, ПАИ

Жительница Бреста пострадала в результате ДТП в Опочецком районе, которое произошло ночью. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Лобовое столкновение двух автомобилей – Mercedes и Volkswagen произошло на 22-м километре автодороги Опочка – Себеж у деревни Екимцево.

В результате ДТП пострадала 26-летняя брестчанка.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники ГИБДД.