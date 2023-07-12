Органисты Дина Ихина и Денис Маханьков выступят 15 июля в печорской кирхе

11:32, 12 июля 2023, ПАИ

15 июля в 16:30 в лютеранской кирхе святого Петра выступят организаторы и руководители благотворительного проекта «Органные концерты в Печорах», семейный дуэт органистов Дина Ихина и Денис Маханьков. Об этом сообщается в группе в соцсети «ВКонтакте».

В программе: Атис Степиньш (1958-2013) Прелюдия и фуга на тему Ein feste Burg ist unser Gott; Ян Питерсзон Свелинк (1562-1621) Хроматическая фантазия; Дени Бедар (1950) Трилогия для органного дуэта: II Грёзы; Дени Бедар (1950) Прелюдия и Токката на тему Victimae Paschali Laudes; Луи Вьерн (1870-1937) VI Симфония для органа: III Scherzo IV Adagio; Иоганн Бах (1685-1750) Хоральная фантазия Aus tiefer not schrei ich zu dir, BWV 686; Дени Бедар (1950) Маленькая сюита для органного дуэта: I Интродукция, II Фанфары, III Песня, IV Скерцандо; Эстер Мяги (1922–2021) Диалог; Джон Раттер (1945) Вариации на Пасхальную тему O filii et filiae для органного дуэта.



Кирха находится по адресу улица Гагарина, 12а.