Итоги выезда в округ №3 рассмотрели члены комитета по ЖКХ Псковской гордумы

12:44, 12 июля 2023, ПАИ

Заключение по итогам контрольного выезда депутата Псковской городской Думы по округу № 3 Ивана Мешкова рассмотрели члены комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству гордумы на заседании, которое состоялось сегодня, 12 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской городской Думы.

«Одна из главных проблем – подтопление во время дождей дворовой территории на улице Металлистов у дома № 2. Ливневой канализации во дворе нет, и этот вопрос необходимо решить», – подчеркнул Иван Мешков.

Начальник УГХ администрации Пскова Александр Грацкий ответил, что в настоящее время вся ливневая канализация находится в ведении Горводоканала, и туда уже направлено соответствующее обращение.

Также Иван Мешков отметил, что забор вокруг здания объекта культурного наследия на улице Льва Толстого, 14 находится в аварийном состоянии. Само здание требует капитального ремонта, при этом там периодически собираются компании подростков, что небезопасно для них.

В ответ представители администрации пояснили, что уже объявлена закупка на новые доски для забора.

Кроме того, на заседании подняли вопрос о восстановлении после весеннего паводка дороги между микрорайонами Паневик и Козий Брод. По словам Александра Грацкого, необходимые работы будут проведены до конца августа этого года.