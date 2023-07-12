Псковичей приглашают на службу в Росгвардию

12:30, 12 июля 2023, ПАИ

Псковичей приглашают в подразделения вневедомственной охраны, ОМОН и воинские части Росгвардии для прохождения службы как на территории региона, так и в зоне проведения специальной военной операции. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Подробности можно узнать по телефону: 8112-73-43-13. Пункт отбора на службу находится в Пскове на улице Николая Васильева, 77. Время работы с 8:00 до 18:00 ежедневно, в том числе в выходные дни.

В пункте расскажут о вакантных должностях, требованиях к кандидатам и социальных гарантиях, а также помогут в оформлении документов.