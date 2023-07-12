Псковские музейщики поделились опытом с коллегами из Душанбе

13:41, 12 июля 2023, ПАИ

Начальник службы по информационной политике, СМИ и общественным связям Псковского музея-заповедника Николай Полидовец принял участие в российско-таджикском музейном форуме в Душанбе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея.

Николай Полидовец рассказал коллегам о тонкостях сохранения культурного наследия на примерах объектов, которые находятся в управлении Псковского музея-заповедника, и опыте работы других учреждений страны.

Кроме того, представители музеев России рассказали о сохранении культурного наследия, проблемах подготовки квалифицированных кадров, способах продвижения музейных коллекций и использования современных технологий для популяризации деятельности учреждений культуры и многом другом.

«Представители музейного сообщества Республики Таджикистан с большим интересом отнеслись к докладам и лекциям, который мы им представили. Мы старались делать акцент на практической стороне вопроса, оказывая своеобразную методическую помощь коллегам. Уверен, что вся полученная информация будет для них полезной», – отметил Николай Полидовец.