Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Псковские музейщики поделились опытом с коллегами из Душанбе

Начальник службы по информационной политике, СМИ и общественным связям Псковского музея-заповедника Николай Полидовец принял участие в российско-таджикском музейном форуме в Душанбе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея.

Николай Полидовец рассказал коллегам о тонкостях сохранения культурного наследия на примерах объектов, которые находятся в управлении Псковского музея-заповедника, и опыте работы других учреждений страны. 

Фото: Псковский музей-заповедник

Кроме того, представители музеев России рассказали о сохранении культурного наследия, проблемах подготовки квалифицированных кадров, способах продвижения музейных коллекций и использования современных технологий для популяризации деятельности учреждений культуры и многом другом.

«Представители музейного сообщества Республики Таджикистан с большим интересом отнеслись к докладам и лекциям, который мы им представили. Мы старались делать акцент на практической стороне вопроса, оказывая своеобразную методическую помощь коллегам. Уверен, что вся полученная информация будет для них полезной», – отметил Николай Полидовец.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













12 июля 2023

Перерабатывать пластик научили участников форума «Истоки»
12 июля 2023

Участники конного похода «Александрова дорога» будут одеты в амуницию XIII века
12 июля 2023

Историческую реконструкцию похода Александра Невского обсуждают в медиацентре ПАИ
12 июля 2023

Найденная на раскопках в Печорах древняя монета оказалась фальшивкой
12 июля 2023

Выпуск о Порхове показали на федеральном телеканале
11 июля 2023

Ночной показ фильма «В бой идут одни старики» начался в Пушкинских Горах

11 июля 2023

Развлекательные мероприятия для семей вынужденных переселенцев провели в Пушкинских Горах
11 июля 2023

Интерактивные площадки для детей и взрослых будут работать на фестивале в Самолве

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...