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Общество

Умерла заместитель главного врача Псковской областной больницы Ирина Рагозина

11 июля умерла заместитель главного врача по технике Псковской областной клинической больницы Ирина Рагозина. Об этом сообщается в телеграм-канале медучреждения.

Фото из телеграм-канала больницы

Ирина Рагозина родилась 17 мая 1957 года. 26 лет работала в областной больнице. «Как заместитель главврача она посвятила много сил обеспечению высокого качества лечебно-диагностического процесса и постановке работы по обследованию, лечению и обслуживанию больных. Её добросовестное отношение к работе, самоотверженный труд, полная самоотдача были отмечены наградами. Но в первую очередь не награды, а память о ней как о замечательном человеке будет жить в сердцах коллег, близких, пациентов. Руководство и коллектив выражают глубокие соболезнования родным и близким Ирины Васильевны. Светлая память», - говорится в некрологе.

Прощание с Ириной Рагозиной состоится 13 июля в 10:30 у морга по адресу: улица Малясова, 2. Отпевание начнется в 11:00 в церкви Космы и Дамиана с Примостья по адресу: улица Леона Поземского, 7.

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