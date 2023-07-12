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Общество

Медвежьи следы нашли рядом с грибным местом в Гдовском районе

На следы медведя наткнулась женщина в гдовском лесу во время сбора грибов. Фотографией увиденного она поделилась в группе «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Анна Пшеницына. «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском»

«В лесу красота. Копатыч продолжает напоминать о себе», – подписала снимок Анна Пшеницына.

В комментариях посоветовали шуметь или носить с собой петарды, чтобы в случае опасности отпугнуть зверей. «Дикие животные есть в каждом лесу! Но чтобы их встретить, надо ещё постараться! Они вас учуят и услышат намного раньше, чем вы их увидите!» – ответила на комментарии автор.

Кроме того, любительнице тихой охоты удалось набрать лисичек, подосиновиков и боровиков. «Лисички совсем мелкие. Малыши-подосиновики идеально чистые. С боровиками хуже: из 11 грибов чистыми оказались лишь четыре», – рассказала она.

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