Медвежьи следы нашли рядом с грибным местом в Гдовском районе

14:20, 12 июля 2023, ПАИ

На следы медведя наткнулась женщина в гдовском лесу во время сбора грибов. Фотографией увиденного она поделилась в группе «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском» в социальной сети «ВКонтакте».

«В лесу красота. Копатыч продолжает напоминать о себе», – подписала снимок Анна Пшеницына.

В комментариях посоветовали шуметь или носить с собой петарды, чтобы в случае опасности отпугнуть зверей. «Дикие животные есть в каждом лесу! Но чтобы их встретить, надо ещё постараться! Они вас учуят и услышат намного раньше, чем вы их увидите!» – ответила на комментарии автор.

Кроме того, любительнице тихой охоты удалось набрать лисичек, подосиновиков и боровиков. «Лисички совсем мелкие. Малыши-подосиновики идеально чистые. С боровиками хуже: из 11 грибов чистыми оказались лишь четыре», – рассказала она.