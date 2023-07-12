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Общество

Студенты ПсковГУ помогли с благоустройством школы в Родине

Студенты ПсковГУ, участвующие в акции «Ольгинский десант», помогли с благоустройством Родинской средней школе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе университета.

Фото здесь и далее: пресс-служба ПсковГУ

Активисты убрали строительный мусор на внутренней территории здания, обустроили кабинет информатики, перенесли книги для новой библиотеки, разобрали школьный инвентарь.

«Нам было приятно помочь тому месту, новая жизнь которого начнётся уже с сентября. Ещё приятнее наблюдать, как объединяет людей вокруг себя общий труд», – отметили участники акции.

Добавим, молодёжная патриотическая акция «Ольгинский десант» – это добровольческий проект студентов ПсковГУ, в рамках которого участники путешествуют в отдалённые уголки Псковской области, чтобы оказать адресную помощь местным жителям.

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