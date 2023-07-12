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Общество

Более 7,5 тысячи заявлений поступило в приёмную комиссию ПсковГУ

Более 7,5 тысячи заявлений от почти двух тысяч абитуриентов поступило в приёмную комиссию ПсковГУ на программы бакалавриата и специалитета. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Фото здесь и далее: ПсковГУ

В прошлом году на этот день поступило более 10 000 заявлений от 1 600 абитуриентов. В приёмной комиссии ПсковГУ пояснили, что заявлений было больше, так как в 2022 году можно было подавать документы на семь направлений, а в этом только на пять.

«В числе популярных направлений подготовки – «Юриспруденция», «Лечебное дело», «Государственное и муниципальное управление», «Реклама и связи с общественностью», «Информационные системы и технологии», «Педагогическое образование (История и Обществознание)», – рассказал руководитель приёмной комиссии ПсковГУ Дмитрий Лобарев.

Он отметил, что в этом году наблюдается широкая география студентов. Документы подают не только псковичи, но и жители Ленинградской, Новгородской, Курской, Оренбургской, Смоленской, Мурманской, Брянской, Челябинской, Тверской, Калининградской, Орловской, Воронежской областей, Москвы. Есть абитуриенты из Хакасии, Тюмени и с Амура.

Наиболее высокий конкурс в данный момент отмечается на направлении «Государственное и муниципальное управление» – 30 человек на место. На «Юриспруденцию» и «Рекламу и связи с общественностью» – 14 человек на место. Активно подуют документы также на «Менеджмент» и «Лингвистику» – по 12 и 11 человек на место соответственно.

Напомним, 14 июля завершится приём документов от поступающих на программы бакалавриата и специалитета на базе СПО на бюджет, а также по результатам вступительных испытаний (в том числе дополнительных творческой и (или) профессиональной направленности), проводимых вузом самостоятельно.

25 июля – последний день приёма заявлений от тех, кто поступает по результатам ЕГЭ, а уже 27 июля университет опубликует конкурсные списки.

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