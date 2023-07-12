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Общество

Специалитет «Ветеринария» в Великолукской ГСХА: актуальность и перспективы

На обучение по программам ветеринарного образования приглашает абитуриентов Великолукская государственная сельскохозяйственная академия. Об этом ПАИ сообщила заведующая кафедрой «Ветеринария» Марина Челнокова.

Фото здесь и далее: пресс-служба Великолукской государственной сельскохозяйственной академии

Срок обучения по программе специалитета составляет пять лет. На кафедре существует направление «Ветеринария» для получения высшего образования со специализацией ветеринарного врача, а также существует направление подготовки ветеринарных фельдшеров. Они получают образование после девяти классов и могут претендовать на бюджетные места. Также после 11-го класса можно поступать на программы специалитета для подготовки ветеринарного врача.

«В настоящее время данная профессия очень актуальна, потому что животные были, есть и будут всегда. Кроме того, сельское хозяйство развивается в России и в Псковской области, в регионе большая численность поголовья крупного рогатого скота, свиней, птиц. Ветеринарные специалисты на производстве очень важны и нужны», – отметила заведующая кафедрой.

Фото здесь и далее: ПАИ

По её словам, специалисты получают высокие заработные платы и каждый выпускник данного направления получил трудоустройство.

Для обучающихся представлены предприятия для прохождения производственных практик, есть учебная ветеринарная клиника, а также учебно-анатомический музей, где собраны уникальные препараты, отражающие как норму строения органов и тканей, так и патологию.

Кроме того, студенты Великолукской академии принимают активное участие в министерских и грантовых конкурсах.

Ранее сообщалось, что самой востребованной специальностью в Великолукской ГСХА стала ветеринария.

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