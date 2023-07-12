Специалитет «Ветеринария» в Великолукской ГСХА: актуальность и перспективы

16:20, 12 июля 2023, ПАИ

На обучение по программам ветеринарного образования приглашает абитуриентов Великолукская государственная сельскохозяйственная академия. Об этом ПАИ сообщила заведующая кафедрой «Ветеринария» Марина Челнокова.

Срок обучения по программе специалитета составляет пять лет. На кафедре существует направление «Ветеринария» для получения высшего образования со специализацией ветеринарного врача, а также существует направление подготовки ветеринарных фельдшеров. Они получают образование после девяти классов и могут претендовать на бюджетные места. Также после 11-го класса можно поступать на программы специалитета для подготовки ветеринарного врача.

«В настоящее время данная профессия очень актуальна, потому что животные были, есть и будут всегда. Кроме того, сельское хозяйство развивается в России и в Псковской области, в регионе большая численность поголовья крупного рогатого скота, свиней, птиц. Ветеринарные специалисты на производстве очень важны и нужны», – отметила заведующая кафедрой.

По её словам, специалисты получают высокие заработные платы и каждый выпускник данного направления получил трудоустройство.

Для обучающихся представлены предприятия для прохождения производственных практик, есть учебная ветеринарная клиника, а также учебно-анатомический музей, где собраны уникальные препараты, отражающие как норму строения органов и тканей, так и патологию.

Кроме того, студенты Великолукской академии принимают активное участие в министерских и грантовых конкурсах.

Ранее сообщалось, что самой востребованной специальностью в Великолукской ГСХА стала ветеринария.

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