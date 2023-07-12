Бездомному сирийскому хомяку ищут нового хозяина в Пскове

14:13, 12 июля 2023, ПАИ

Хомяка нашли возле скейт-парка в микрорайоне Родина в Псковском районе. Об этом местная жительница сообщила в группе «Микрорайон Родина – Никольская и Владимирская» в соцсети «ВКонтакте».



Фото: Мария Маньшина/группа «Микрорайон «Родина» – Никольская и Владимирская» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: Мария Маньшина/группа «Микрорайон «Родина» – Никольская и Владимирская» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: Мария Маньшина/группа «Микрорайон «Родина» – Никольская и Владимирская» в соцсети «ВКонтакте»





«Найден сирийский золотой хомячок в районе скейт-парка. Хочется верить, что его потерял ребёнок, а не просто выкинули, как надоевшую игрушку», – написала Мария Маньшина. Она пояснила, что хомяк выделялся на фоне травы.

Женщина в беседе с корреспондентом ПАИ сообщила, что животное до сих пор находится у неё. «Он [хомяк. – ПАИ] пока ещё у меня. Мои предположения подтвердились, его действительно выкинули», – рассказала Мария Маньшина. Сейчас местная жительница ищет хозяев для животного.