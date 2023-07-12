Михаил Ведерников оформил читательский билет в дедовичской библиотеке

15:53, 12 июля 2023, ПАИ

Модельную дедовичскую районную библиотеку посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочей поездки в муниципалитет. На его имя в современной библиотеке оформили читательский билет, передаёт корреспондент ПАИ.

Модельную библиотеку открыли в рамках нацпроекта «Культура» в сентябре прошлого года. В осмотре также приняла участие председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.

Директор библиотеки Лариса Егорова провела экскурсию по культурному учреждению. По её словам, в библиотеке общее обновление книг составило 23 %.

«Месяц назад для нас написали контент для интерактивной панели на тему «Крестьянской быт в прошлом веке». Это интерактивная игра, её очень любят дети», – рассказала Лариса Егорова об оборудовании библиотеки.

В современном двухэтажном здании есть множество площадок, в том числе специальная зона для чтения, ремесленная, мастерская, а также уникальное пространство «Бизнес», где бесплатно проводят консультации на тему самозанятости и ИП, проводят бизнес-семинары на разную тематику и многое другое.