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Культура

Заповедник «Михайловское» издал книгу «Этюды о культуре»

Силами Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в свет вышла книга «Этюды о культуре» — сборник эссе известного философа, историка, исследователя искусства Юрия Соколова. В сборник вошли 13 текстов-размышлений. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

На первой странице обложки нового издания — репродукция работы Сергея Фролова «Ленинградский мотив. Пётр I» (1953) из фондов «Михайловского».

Редактор издания Ольга Бахтина отметила, что условно книгу можно разделить на две части. «Первая посвящена осмыслению исторического процесса. Ппредопределены ли большие события или у государства и общества есть альтернативы? Что влияет на выбор того или иного пути исторического развития? Какую роль в историческом процессе играют отношения человека с Богом и почему революция — атрибут Нового времени? Второй раздел посвящён культуре в более узком её понимании — театральному и оперному искусству. Эпоха императорских театров в лицах, русские «комедианты» XVIII—XIX столетий, знаковые и значимые фигуры в русской музыке ХХ века — Фёдор Шаляпин, Софья Преображенская, Константин Симеонов… И вот здесь культура тесно соприкасается с историей: жестокое столетие переиначило на свой лад многие судьбы, но талант и дар, несмотря ни на что, находили возможность состояться», - рассказала редактор.

Объединяет эти условные «историческую» и «культурную» составляющие фигура Пушкина.

«Каждая статья, — яркий пример философского, глубокого научного текста, отмеченного высокими нравственными и художественными достоинствами, пример того, какими должны быть тексты, посвященные вопросам исторического и культурного наследия», — отметил директор Государственного музея-заповедника «Михайловское» Георгий Василевич, оценивая сборник.

«Этюды о культуре» Юрия Соколова увидели свет в научно-популярной серии «Михайловская пушкиниана» как 95-й выпуск этого музейного издания.

Тираж книги в её бумажном виде — 150 экземпляров; электронная версия сборника при этом доступна для свободного чтения и скачивания на официальном сайте музея-заповедника «Михайловское», по адресу. Возрастная рекомендация для читательской аудитории — 12+.

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