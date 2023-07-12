Заповедник «Михайловское» издал книгу «Этюды о культуре»

16:13, 12 июля 2023, ПАИ

Силами Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в свет вышла книга «Этюды о культуре» — сборник эссе известного философа, историка, исследователя искусства Юрия Соколова. В сборник вошли 13 текстов-размышлений. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Редактор издания Ольга Бахтина отметила, что условно книгу можно разделить на две части. «Первая посвящена осмыслению исторического процесса. Ппредопределены ли большие события или у государства и общества есть альтернативы? Что влияет на выбор того или иного пути исторического развития? Какую роль в историческом процессе играют отношения человека с Богом и почему революция — атрибут Нового времени? Второй раздел посвящён культуре в более узком её понимании — театральному и оперному искусству. Эпоха императорских театров в лицах, русские «комедианты» XVIII—XIX столетий, знаковые и значимые фигуры в русской музыке ХХ века — Фёдор Шаляпин, Софья Преображенская, Константин Симеонов… И вот здесь культура тесно соприкасается с историей: жестокое столетие переиначило на свой лад многие судьбы, но талант и дар, несмотря ни на что, находили возможность состояться», - рассказала редактор.

Объединяет эти условные «историческую» и «культурную» составляющие фигура Пушкина.

«Каждая статья, — яркий пример философского, глубокого научного текста, отмеченного высокими нравственными и художественными достоинствами, пример того, какими должны быть тексты, посвященные вопросам исторического и культурного наследия», — отметил директор Государственного музея-заповедника «Михайловское» Георгий Василевич, оценивая сборник.

«Этюды о культуре» Юрия Соколова увидели свет в научно-популярной серии «Михайловская пушкиниана» как 95-й выпуск этого музейного издания.

Тираж книги в её бумажном виде — 150 экземпляров; электронная версия сборника при этом доступна для свободного чтения и скачивания на официальном сайте музея-заповедника «Михайловское», по адресу. Возрастная рекомендация для читательской аудитории — 12+.