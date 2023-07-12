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Федеральные эксперты положительно оценили работу травматологической службы Псковской области

Делегация федеральных экспертов Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии (НМИЦ ТО) имени Романа Вредена работала в Псковской области. После посещения медучреждений региона они приняли участие в рабочем совещании под председательством первого вице-губернатора Веры Емельяновой. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Первый заместитель губернатора от имени главы региона Михаила Ведерникова и правительства области поприветствовала специалистов, выразив готовность обсудить вопросы, требующие со стороны областных властей особого внимания.

Заместитель директора НМИЦ ТО Игорь Шубняков в целом положительно оценил работу травматологической службы региона. «Два года назад из-за ограничений, связанных с COVID-19, мы смогли посетить только Псковскую областную клиническую больницу. Сейчас же мы побывали в Великих Луках, Острове, Пскове. Оборудование необходимое есть, мы также отмечаем увеличение объемов оказания высокотехнологичной медпомощи по травматологическому направлению», – отметил он.

За время работы в Псковской области федеральные эксперты помогли псковским медикам скорректировать маршрутизацию пациентов с определенными типами травм, дали рекомендации по составлению протоколов медикаментозного сопровождения пациентов. Также медики из НМИЦ ТО предложили помощь в донастройке региональной информационной системы в сфере здравоохранения. Еще одной темой для обсуждения стало обновление материально-технической базы травматологической службы.

«Благодарим коллег за конструктивное взаимодействие. Каждый такой визит помогает задать правильный вектор развития травматологической службы. Уверен, что плодотворное сотрудничество продолжится», – подвел итоги визита главный внештатный специалист травматолог-ортопед комитета по здравоохранению Псковской области Андрей Устьянцев.

Руководитель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко в свою очередь отметила важность травматологического направления медицины и добавила, что региональные специалисты работают с энтузиазмом, увлечены своим призванием.

Первый вице-губернатор поблагодарила специалистов за внимание к региону и готовность оказать поддержку. «Со своей стороны мы продолжим прилагать все возможные усилия, чтобы травматологи и ортопеды могли качественно и в полном объеме оказывать помощь жителям области», – подытожила Вера Емельянова.

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