«Фильм, фильм, фильм!»: спикеры медиацентра ПАИ и гости «Западных ворот» поделились кинопредпочтениями

11:09, 13 июля 2023, ПАИ

Спикеры медиацентра Псковского агентства информации и участники кинофестиваля «Западные ворота» посоветовали псковичам, какие фильмы стоит посмотреть, рассказали, с кем и где предпочитают пересматривать кино сами, и поделились тем, как менялись их киновкусы с течением времени.

Врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков:

Признаться честно, я киноман. И в чуть более молодые годы, когда у меня было на это время, с упоением смотрел кино и сериалы. Был в курсе всей повестки современной и несовременной киноиндустрии. Сейчас, конечно, такой возможности нет. Вместе с тем большим поклонником киноискусства я остаюсь и буду оставаться непременно

В 20 лет я любил что-то поактивнее: блокбастеры, остросюжетное кино, фантастику. Сейчас мне нравится все то, позволяет немного потренировать голову, — детективы, драмы, сложные запутанные истории, которым хочется сопереживать. Люблю до конца фильма пребывать в ситуации неопределенности, люблю неожиданные концовки.

Активно интересуюсь российскими фильмами. Могу сказать, что уровень нашего кинопроизводства вырос, и я с большим удовольствием смотрю преимущественно отечественные фильмы.

Кино предпочитаю смотреть дома, в спокойной обстановке, потому что для меня это еще и возможность переключиться с рабочих дел. Смотрю на киноплатформах.

Кинорежиссёр, худрук Псковского академического театра драмы Дмитрий Месхиев:

Я смотрю любое кино. Могу один смотреть, могу с семьёй. Я всеядный: люблю и коммерческое кино, и хорошие комедии, и авторское кино, сериалы, если они хорошо сделаны.

Для меня очень важно качество фильма, чтобы он был сделан хорошо, на профессиональном уровне. Вот это главный критерий для просмотра кино.

Директор Центра дополнительного образования «Лидер» Галина Бубнова:

Я предпочитаю смотреть кино на онлайн-платформах. Самые любимые фильмы – детективы. Например, очень интересная картина «Достать ножи».

У нас сейчас очень хорошие детективные сериалы выпускаются: «Метод» с Хабенским. Из последних сериалов, которые я смотрела, был очень интересный «Вампиры средней полосы». «Эпидемия» – потрясающий сериал, который я посмотрела с удовольствием. Потом ещё пересмотрю. Недавно открыла для себя сериал «Гоголь».

Очень нравятся наши последние исторические фильмы: «Великая», «Романовы».

В кинотеатрах сейчас мало что показывают. Туда я хожу в основном с ребенком. Вот «Чебурашка» оставил неизгладимое впечатление, ну, думаю, как и у всей страны.

Руководитель программы «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Иван Радько:

Я выбираю фильмы из рекомендуемых киноплатформой подборок. Мне нравится историческая тема, тема, связанная с какими-то уникальными личностями, будь то мировые легенды спорта или крупные корпорации. Сейчас стало появляться много хороших российских сериалов. Последнее, что я посмотрел, - «Топи» про российскую глубинку.

А вот телевизор вообще не смотрю, не использую его как канал коммуникации с миром.

Продюсер, президент фестиваля «Амурская осень» Сергей Новожилов:

Иногда я стал ловить себя на мысли, что устаю смотреть кино и даже оттягиваю иногда некоторые нашумевшие фильмы на потом.

Когда это было моей профессией как киноведа, я смотрел по шесть картин в день. Это как-то воспринималось легко по молодости. С годами становится всё тяжелее, начинаешь выбирать. Если раньше мне мог нравиться авторский кинематограф и я считал, что чем мрачнее, тем лучше, то с годами понимаешь, что хочется просвета и какой-то надежды. И я полностью переориентировал свое восприятие с годами, теперь мне хочется позитива. Я считаю, что сейчас самое сложное – это снимать простое, чтобы нравилось всем, и чтобы это было искусство.

Допустим, «Москва слезам не верит». Конечно, уже 50 раз посмотрев, ты там видишь всякие огрехи, но, с другой стороны, это картина, которая тронула везде и получила свой «Оскар» не случайно. Вот как сделать так? Меньшов в этом смысле был мастер. Снимать кино популярного жанра как будто чрезвычайно простое по диалогам и монтажу на самом деле очень сложно.

Многие молодые режиссёры считают, что вот они поставили камеру, навели объективчик на дуновение ветра, которое длится на экране пять минут, и это уже кино. Я считаю, что это псевдоискусство.

Моя любимая картина – покажусь, наверное, банальным – это «Баллада о солдате» Григория Чухрая. Она для меня даже не про войну, а о человеческих отношениях, о первой любви. Это гениально снято на фоне трагических событий. Для меня эта картина так и осталась непревзойденной. Если говорить о французском и итальянском кино, которое я очень люблю и по сей день, то мне близок Бернардо Бертолуччи с его картинами. Вот есть у него такой фильм «Ускользающая красота», я могу его смотреть раз за разом.

Еще я бы посоветовал посмотреть фильмы Натальи Назаровой, она очень интересный мастер - «Райцентр», «Плакать нельзя». Таня Колганова – замечательная петербургская актриса из небольшого драматического театра – неожиданно сразу ярко заявила себя как режиссер: очень хорошая ее картина и прекрасная работа Ирины Пеговой - «Синдром отложенного счастья». «Огород» Ларисы Садиловой тоже я бы порекомендовал посмотреть. Они о простых людях, о простых человеческих отношениях, говорят доступным языком, но это и есть самое сложное. Еще один фильм, который мне безумно нравится, я везде его пропагандирую, это «Один настоящий день» с блистательный Евгением Ткачуком Георгия Шенгелии. Кстати, все эти картины получили в прошлом году массу наград на всех кинофестивалях. Они стоят того, чтобы их посмотреть.

Киножурналист, ведущий программы «Индустрия кино» Иван Кудрявцев:

Я очень люблю кино, особенно люблю смотреть кино с семьей в кинотеатре. Мои любимые жанры - шпионский детектив, шпионский экшен, триллеры. Мне очень нравятся фильмы про любую кухню любого процесса. Вот когда есть погружение в специфику какой-то профессии, мне это кино, как правило, очень сильно нравится. Поэтому мне нравился фильм «Социальная сеть» Дэвида Финчера. Люблю кино про кино, как «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино. Или вот, например, фильм «Снегирь» Бориса Хлебникова. Фильм сейчас в прокате, кстати. Для меня это вообще образец идеального российского фильма. Это честный, прямой, мощный, зрелищный, незабываемый фильм. Он про конфликт поколений, про диалог, который между поколениями бывает нарушен.

А с семьей я люблю смотреть какие-то культовые фильмы, которые нужны всем нам, чтобы считаться образованными, насмотренными людьми. Вот мы, например, всей семьей, когда была пандемия, посмотрели «Мимино». Дети сами бы никогда его не посмотрели, а они уже подростки. И я получил огромное удовольствие, потому что, когда ты смотришь вместе с кем-то, ты смотришь не только своими глазами, но и глазами того зрителя, который рядом с тобой.

Я по своей работе вынужден смотреть очень много фильмов, гораздо больше фильмов, чем мне нужно как просто зрителю. От этого устаешь, глаз замыливается. Ты порой заставляешь себя посмотреть какой-то фильм, и я не очень люблю это делать.

Бывает так, что мне по работе нужно посмотреть фильм, а я чувствую, что он мне очень нравится, тогда я специально его выключаю, чтобы потом посмотреть вместе с семьей или с друзьями.

В моей личной вселенной есть фильмы, которые я не могу посмотреть вместе с семьей, потому что это будет им скучно, неинтересно, а мне это очень интересно. Также у каждого человека есть свое личное кино и кино, которое он хочет разделить вместе с другими.

Я бы посоветовал посмотреть «Проверку на дорогах» Алексея Германа и «Мой друг Иван Лапшин». Мне почему-то кажется, что Тарковский сейчас актуален, и я бы посмотрел «Ностальгию». Из западных что-нибудь типа «Сицилийского клана», «Однажды на диком Западе», «Апокалипсис сегодня».

И почему-то мне хочется посмотреть советскую научно-фантастическую анимацию. Мне кажется, что это снова возвращается. Мне кажется, что отечественная фантастика сейчас будет возвращаться. Я очень жду, что будет возрождаться научно-фантастическое и научное кино. Согласно всероссийскому опросу, ученые входят в пятерку самых востребованных профессий среди киногероев. И если мы хотим, как страна, совершить прорыв в будущее, завоевать свое будущее, это невозможно сделать без научно-технологического прорыва. Конечно, он нам нужен, и нужно кино, которое будет вдохновлять.

Телеведущий, соавтор сценария фестиваля «Пушкин. Музыка. Михайловское» Иннокентий Иванов:

Я люблю голливудское и французское кино 1930-40-х годов. Современное отечественное кино смотрю постоянно, чтобы быть в курсе, но оно мне совершенно не нравится. Я считаю, что огромный провал в российском кино связан с отсутствием хороших сценариев. В результате на свет появляются недофильмы. А так как я сам преподаю сценарное мастерство в университете, я вынужден смотреть всё, что появляется на экранах в нашей стране и за рубежом. И, конечно, наши сценаристы очень сильно проигрывают.

Но мой самый любимый и абсолютно гениальный фильм, который многие бездарно пытаются переснять, - это «Анна Каренина» Александра Зархи. Это один из самых безупречных фильмов в истории, которые я когда-либо смотрел.

Что касается западных фильмов: я своих студентов прошу посмотреть фильм «Забавные игры» Михаэля Ханеке. Он снял две картины: одну в Европе, а потом сделал ремейк в Голливуде. Причём сделал на таких условиях, что он должен полностью повторять мизансцены первого фильма, но со звёздами Голливуда. Это у меня такой тест для студентов на понимание кинематографа. Так вот я всем советую посмотреть этот фильм, потому что там множество слоев, которые не сразу замечаешь и не сразу понимаешь. Я вообще считаю, что это один из лучших фильмов XXI века, если не лучший.