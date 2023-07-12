Укладка асфальта началась на улице Коммунальной в Пскове
Улицу Коммунальную начали асфальтировать в Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём телеграм-канале.
Сейчас рабочие укладывают выравнивающий слой на участке от Балтийской до Рокоссовского, а завтра – от Рокоссовского до Западной.
«Движение ограничено. Прошу водителей выбирать пути объезда», – заключил Борис Елкин.
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