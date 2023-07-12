Наталья Мельникова: Почётная грамота – подтверждение высокого профессионального уровня человека

17:05, 12 июля 2023, ПАИ

Председатель комитета по социальным вопросам, молодёжной политике и туризму Псковской городской Думы, комментируя решение своих коллег, принятое на профильном комитете 12 июля, о рекомендации наградить почётной грамотой и благодарственными письмами четырёх псковичей, отметила, что это подтверждает высокий профессиональный уровень людей и повышает их авторитет в коллективе. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

«Среди тех, кого рекомендовано наградить почётной грамотой и благодарственными письмами, – врач-пульмонолог, которая много лет лечит псковичей, директор школы, заведующая детсадом и пекарь. Прекрасные женщины-труженики, без работы которых трудно представить нашу жизнь и наш город», – подчеркнула руководитель комитета.

Добавим, что почётной грамотой Псковской городской Думы рекомендуется наградить врача-пульмонолога Псковской городской больницы Татьяну Фролову, благодарственными письмами Псковской городской Думы – директора Псковского педагогического комплекса Любовь Николаеву, заведующую детским садом № 37 «Кораблик» Дарью Попову и пекаря Псковского хлебокомбината Ольгу Михайлову.