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Общество

Псковские студенты готовятся к православной смене в лагере «Стремительный»

Занятия для студентов ПсковГУ, Сретенской духовной академии и Псково-Печерской духовной семинарии, которые готовятся к работе вожатых на православной смене в лагере «Стремительный», проходят в «Точке кипения» Пскова. Сама смена продлится с 14 июля по 3 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе университета.

Фото: ПсковГУ

Там отметили, что главной особенностью проекта являются «Уроки Добра», на которых детям расскажут о нравственных ценностях, предложат порассуждать об истинности любви и о том, какую роль играют сострадание и самопожертвование в жизни. Кроме того, как и в прошлом году, ребята смогут посетить богослужение под открытым небом.

Добавим, что к вожатым также присоединятся представители Опочецкого индустриально-педагогического колледжа и участники трудовых отрядов подростков.

Отметим, что подобная смена проходит во второй раз. В 2022 году в ней приняли участие 250 детей в возрасте от 7 до 16 лет со всей Псковской области.

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