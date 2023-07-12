Пляж благоустроят в псковском микрорайоне Овсище
Один из пляжей, который благоустроят на реке Великой в Пскове, находится на улице Ваганова в районе Овсище.
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Фото: Елена Коноплёва/ПАИ
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Фото: Елена Коноплёва/ПАИ
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Фото: Елена Коноплёва/ПАИ
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Фото: Елена Коноплёва/ПАИ
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Фото: Елена Коноплёва/ПАИ
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Фото: Елена Коноплёва/ПАИ
Пока что на месте есть песчаный склон и детская площадка, на которой установлены кабинки для переодевания.
Благодаря федеральному туристическому гранту здесь появятся малые архитектурные формы, скамьи, лежаки, спортивное оборудование, а также обустроят мангальные зоны.
Напомним, в этом году в Пскове благоустроят три пляжа. Также в Невельском районе благоустроят пляж у санатория «Голубые озёра».
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