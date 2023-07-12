Пляж благоустроят в псковском микрорайоне Овсище

17:51, 12 июля 2023, ПАИ

Один из пляжей, который благоустроят на реке Великой в Пскове, находится на улице Ваганова в районе Овсище.



Фото: Елена Коноплёва/ПАИ



Фото: Елена Коноплёва/ПАИ



Фото: Елена Коноплёва/ПАИ



Фото: Елена Коноплёва/ПАИ



Фото: Елена Коноплёва/ПАИ



Фото: Елена Коноплёва/ПАИ











Пока что на месте есть песчаный склон и детская площадка, на которой установлены кабинки для переодевания.

Благодаря федеральному туристическому гранту здесь появятся малые архитектурные формы, скамьи, лежаки, спортивное оборудование, а также обустроят мангальные зоны.

Напомним, в этом году в Пскове благоустроят три пляжа. Также в Невельском районе благоустроят пляж у санатория «Голубые озёра».