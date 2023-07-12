Открытый турнир по настольному теннису пройдёт в Пскове

18:16, 12 июля 2023, ПАИ

Открытый турнир по настольному теннису, приуроченный к Дню города, пройдёт в Пскове в молодёжном центре 21 июля. Об этом сообщается в группе «Молодёжный центр Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Соревнования пройдут в двух возрастных группах. Для первой группы от 14 до 18 лет турнир начнётся в 17:00. Для второй возрастной группы от 19 до 35 лет соревнования начнутся в 19:00. Победители получат призы от молодёжного центра.

Отметим, что для участия в турнире требуется предварительная регистрация.