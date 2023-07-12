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Общество

Мост через реку Шелонь в Дедовичском районе сдадут вовремя

Капитальный ремонт 62-метрового моста на объездной дороге через реку Шелонь в Дедовичском районе завершается. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 12 июля, в рамках рабочего выезда оценил качество работ, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото здесь и далее: ПАИ

«Осталось благоустройство доделать и всё», – отметил подрядчик. Мост начали приводить в порядок из-за его предаварийного состояния. Работы стартовали в 2021 году. Подрядчик – строительная компания «Балтийский Берег».

Для жителей муниципалитета соорудили временный мост. Общая стоимость проекта составила более 320 миллионов рублей, большинство из них – из федерального бюджета.

В данный момент подрядчик готовится к приёмке объекта. На месте укрепляются откосы на подходах к мосту растительным грунтом, проводят рекультивацию прилегающих земель и наносят разметку проезжей части.

Подрядчик рассказал губернатору о сложностях, возникших на объекте в ходе ремонта, и заверил, что все работы будут завершены в срок – до конца месяца.

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