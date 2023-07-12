Творческий вечер петербургского поэта из Пскова пройдёт 14 июля

18:11, 12 июля 2023, ПАИ

14 июля в Центральной городской библиотеке Пскова состоится творческий вечер «Дом у воды» петербургского поэта, чья биография прочно связана с Псковом, главного редактора литературного портала «Поэзия.ру» Александра Питиримова. В программе вечера в авторском исполнении прозвучат новые поэмы и стихотворения, написанные в 2023 году. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе библиотеки.

В своих произведениях Питиримов часто обращается к историческому прошлому городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова. В числе поэтов, в разное время писавших о Пскове, Питиримов упомянут в недавно опубликованной монографии доктора филологических наук, профессора Псковского государственного университета Аиды Разумовской «Город на горах. Мифология Пскова в литературе».



В последнее время поэт раскрывается в новом для себя жанре лирической эпики на религиозно-философские темы. Его стихи почти всегда сюжетны, в их основе нередко лежит драматический конфликт, а события и персонажи, особенно в произведениях, написанных от первого лица, приобретают неповторимую авторскую эмоциональную оценку, заставляя читателя и слушателя не только наблюдать, но и сопереживать.

Поэма «Дом у воды», давшая своё название программе творческого вечера Александра Питиримова, – это летопись жизненного пути обычного человека; непредвзятое, вынутое из самих глубин народной жизни, покоряющее своей простотой, естественностью и одновременно цельностью художественной формы лирико-философское осмысление жизни.

Напоминаем, что в авторском чтении есть такая драгоценная вещь как авторская интонация, которую ничем не заменить.

Каждый желающий сможет получить книгу Александра Питиримова «Гений предместья» с автографом. Начало мероприятия состоится 14 июля в 17:00.