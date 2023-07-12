Семь бойцов Великой Отечественной войны перезахоронили в Струго-Красненском районе

18:29, 12 июля 2023, ПАИ

12 июля в деревне Лудони Новосельской волости Струго-Красненского района состоялось перезахоронение семи бойцов, погибших на территории нашего района. Их останки нашли участники группы «Поиск».Об этом ПАИ сообщила газета «Струги».

На траурный митинг прибыли представители власти, поисковики, ветераны, местные жители, военнослужащие и дети.

«Всего осенью прошлого года было найдено 8 бойцов, погибших в деревне Николаево. Среди них был один именной, он из города Рыбинска, Ярославской области – это Беляев Федор Александрович. Его останки переданы на родину, где 8 декабря прошлого года его перезахоронили со всеми почестями. Еще 4 медальона не прошли никакую экспертизу, потому что они были нестандартны. Остальные семь неизвестных бойцов будут захоронены со всеми почестями», – сказал на митинге руководитель отряда «Поиск» Андрей Федоров.

На траурный митинг прибыли представители власти, поисковики, ветераны, местные жители, военнослужащие и дети.

В торжественном карауле стояли воины войсковой части 55584. В момент захоронения прозвучал троекратный оружейный залп. В заключение все возложили цветы и венки к могиле.