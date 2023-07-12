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Общество

Реализация первого проекта ТОС началась в Пскове

Началась реализация проектов ТОС, которые победили в первом городском конкурсе проектов благоустройства в этом году, сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем телеграм-канале.

Фото Бориса Елкина

«ТОС «Яна Фабрициуса» оборудовал во дворе дома № 13 детскую площадку: поставили воркаут, песочницу, качели и игровой комплекс. Осталось оформить необходимые документы. Но детям уже есть чем заняться на каникулах», - уточнил глава города.

Всего в Пскове действуют 29 территориальных общественных самоуправлений, они объединили около 2 тысяч активных псковичей, которые вместе делают свои дворы комфортнее. Всего было 14 победителей. Среди них распределили 5 миллионов рублей.

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