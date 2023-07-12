Михаил Ведерников с рабочим визитом посетил Бежаницкий район

19:12, 12 июля 2023, ПАИ

Рабочая поездка губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в Бежаницкий район состоялась сегодня, сообщила ПАИ газета «Сельская новь».

Первым местом, которое посетил Михаил Ведерников, стало КФХ «Бежаницкая ягода». Глава хозяйства Илья Степанов рассказал об итогах прошлого, первых результатах нынешнего года и ближайших планах на будущее. Главе региона на дегустацию были представлены все ныне выращиваемые и экспериментальные сорта земляники.



Уделил губернатор внимание и Саду Памяти, работы по благоустройству которого в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» были завершены в конце июня.

Также он заглянул в находящуюся по соседству Бежаницкую школу, где сейчас ведётся капитальный ремонт спортивного зала.

Закончился визит рабочей встречей руководителя региона с активом района. В начале разговора Михаил Ведерников дал высокую оценку деятельности команды администрации района по реализации национальных проектов, участию в федеральных и региональных программах и развитию территориального общественного самоуправления. Затем перешли к вопросам. Их оказалось немало.



Среди самых острых: недостаточный уровень охвата территории района мобильной связью (в том числе на участке региональной дороги Ашево – Бежаницы), слабый сигнал сотовой связи и отсутствие доступа к Сети интернет для учащихся некоторых деревень.



Жители также не удовлетворены работой почтовой службы по причине проведённой руководством «Почты России» реорганизации, местами – полное отсутствие почтовых услуг.



Изменение графика работы магазина в деревне Аполье беспокоит местных жителей.



Ещё проблемы касались масштабных мероприятий: подведение газа и установка газового отопления в Бежаницком историко-культурном центре Философовых, капитальный ремонт дороги на улице Смольной в 2024 году и необходимость асфальтирования участка дороги Успенье – Порхов.