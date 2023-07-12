Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Михаил Ведерников с рабочим визитом посетил Бежаницкий район

Рабочая поездка губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в Бежаницкий район состоялась сегодня, сообщила ПАИ газета «Сельская новь».

Фото здесь и далее: газета «Сельская новь»

Первым местом, которое посетил Михаил Ведерников, стало КФХ «Бежаницкая ягода». Глава хозяйства Илья Степанов рассказал об итогах прошлого, первых результатах нынешнего года и ближайших планах на будущее. Главе региона на дегустацию были представлены все ныне выращиваемые и экспериментальные сорта земляники.

Уделил губернатор внимание и Саду Памяти, работы по благоустройству которого в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» были завершены в конце июня.

Также он заглянул в находящуюся по соседству Бежаницкую школу, где сейчас ведётся капитальный ремонт спортивного зала.

Закончился визит рабочей встречей руководителя региона с активом района. В начале разговора Михаил Ведерников дал высокую оценку деятельности команды администрации района по реализации национальных проектов, участию в федеральных и региональных программах и развитию территориального общественного самоуправления. Затем перешли к вопросам. Их оказалось немало.

Среди самых острых: недостаточный уровень охвата территории района мобильной связью (в том числе на участке региональной дороги Ашево – Бежаницы), слабый сигнал сотовой связи и отсутствие доступа к Сети интернет для учащихся некоторых деревень.

Жители также не удовлетворены работой почтовой службы по причине проведённой руководством «Почты России» реорганизации, местами – полное отсутствие почтовых услуг.

Изменение графика работы магазина в деревне Аполье беспокоит местных жителей. 

Ещё проблемы касались масштабных мероприятий: подведение газа и установка газового отопления в Бежаницком историко-культурном центре Философовых,  капитальный ремонт дороги на улице Смольной в 2024 году и необходимость асфальтирования участка дороги Успенье – Порхов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













12 июля 2023

Конкурс видеопоздравлений к 550-летию Печор объявлен в Псковской области
12 июля 2023

Гуманитарную помощь для жителей Херсона и Берислава собирают в Пскове
12 июля 2023

«Семьёй года» Псковской области стала семья Вишневых из Пыталово
12 июля 2023

Торжественный митинг 79-й годовщины освобождения Пушкиногорского района состоялся

12 июля 2023

Михаил Ведерников с рабочим визитом посетил Бежаницкий район

12 июля 2023

Реализация первого проекта ТОС началась в Пскове
12 июля 2023

Губернатор проконтролировал реализацию проектов по комплексному развитию сельских территорий в Дедовичском районе
12 июля 2023

О дорогах в Псковской области поговорили на «Серебряном дожде». Главное

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...