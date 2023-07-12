Многоквартирные дома ремонтируют в Печорах

21:06, 12 июля 2023, ПАИ

На улице Вокзальной в Печорах сотрудники управляющей компании «Зодчий» ремонтируют фасады многоквартирных домов, сообщила ПАИ газета «Печорская правда».

«Мы ремонтируем входные группы, заменили кровельный материал и покрасили козырьки подъездов, также покрасили стены входных групп и двери мусоропроводных камер», – отметил директор УК «Зодчий» Николай Кутырев.



Добавим, что именно летний период является самым благоприятным для проведения работ по покраске и благоустройству.