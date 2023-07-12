Велосипедист госпитализирован в результате ДТП в Пскове
Водитель автомобиля Nissan наехал на велосипедиста на улице Юбилейной в Пскове, сообщили в телеграм-канале «Псковская сводка».
В результате ДТП пострадал велосипедист. Он госпитализируется в медучреждение бригадой скорой помощи.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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