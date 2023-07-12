Велосипедист госпитализирован в результате ДТП в Пскове

21:21, 12 июля 2023, ПАИ

Водитель автомобиля Nissan наехал на велосипедиста на улице Юбилейной в Пскове, сообщили в телеграм-канале «Псковская сводка».

В результате ДТП пострадал велосипедист. Он госпитализируется в медучреждение бригадой скорой помощи.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.