Пляж в районе Овсище в Пскове благоустроят

21:53, 12 июля 2023, ПАИ

Один из пляжей, который благоустроят на реке Великой в Пскове, находится на улице Ваганова в районе Овсище, передаёт корреспондент ПАИ.

Пока что на месте есть песчаный склон и детская площадка, на которой установлены кабинки для переодевания.

Благодаря федеральному туристическому гранту здесь появятся малые архитектурные формы, скамьи, лежаки, спортивное оборудование, а также обустроят мангальные зоны.