Пляж в районе Овсище в Пскове благоустроят
Один из пляжей, который благоустроят на реке Великой в Пскове, находится на улице Ваганова в районе Овсище, передаёт корреспондент ПАИ.
Пока что на месте есть песчаный склон и детская площадка, на которой установлены кабинки для переодевания.
Благодаря федеральному туристическому гранту здесь появятся малые архитектурные формы, скамьи, лежаки, спортивное оборудование, а также обустроят мангальные зоны.
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12 июля 2023
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