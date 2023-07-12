Движение большегрузов по мосту автомобильной дороги Кадосно – Жижица ограничено до 11 августа

22:35, 12 июля 2023, ПАИ

До 11 августа введено прекращение движения большегрузных транспортных средств (с грузом или без груза) по мосту через реку Кадосницу, расположенному на участке автомобильной дороги Кадосно – Жижица в Куньинском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Просим учесть данную информацию при планировании своего маршрута. Приносим извинения за доставленные неудобства.