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Общество

На площади перед Успенским собором установлены оградительные столбики

На площади перед Успенским собором установлены оградительные столбики, сообщили в телеграм-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия».

Они выполнены по образцу исторических ограждений, служивших в начале XX в.

Ограждения изготавливались в монастыре. В частности, оградительные столбики изготавливал монах Симеон (Желнин). Он также участвовал в строительстве музея-гостиницы монастыря.

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