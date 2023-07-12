На площади перед Успенским собором установлены оградительные столбики
На площади перед Успенским собором установлены оградительные столбики, сообщили в телеграм-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия».
Они выполнены по образцу исторических ограждений, служивших в начале XX в.
Ограждения изготавливались в монастыре. В частности, оградительные столбики изготавливал монах Симеон (Желнин). Он также участвовал в строительстве музея-гостиницы монастыря.
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12 июля 2023
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