На площади перед Успенским собором установлены оградительные столбики

22:58, 12 июля 2023, ПАИ

На площади перед Успенским собором установлены оградительные столбики, сообщили в телеграм-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия».

Они выполнены по образцу исторических ограждений, служивших в начале XX в.

Ограждения изготавливались в монастыре. В частности, оградительные столбики изготавливал монах Симеон (Желнин). Он также участвовал в строительстве музея-гостиницы монастыря.