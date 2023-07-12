Псковские фотолюбители запечатлели серебристые облака над Псковом

23:56, 12 июля 2023, ПАИ

Серебристые облака в ночь с 11 на 12 июля запечатлели псковские фотографы. Своими кадрами они поделились в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».

«340 кадров по 0.5 с, ISO 2000. Не понимаю, почему так прыгает яркость кадров. Вроде всё было сделано одинаково, на отдельных фотках такой разницы не заметно, а на видео как-то страшненько», – отметил Владимир Колпаков.

Также автор уточнил, что съёмка и обработка фото проводилась с использованием оборудования, приобретённого в рамках научно-просветительского проекта «Поехали!», который реализуется с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

«Пришла пора и поближе памятник Александру Невскому и дружине поснимать – на фоне серебристых облаков», – подписали видео в группе «АстроПсков».