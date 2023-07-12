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Общество

Псковские фотолюбители запечатлели серебристые облака над Псковом

Серебристые облака в ночь с 11 на 12 июля запечатлели псковские фотографы. Своими кадрами они поделились в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».

Фото Владимира Колпакова

«340 кадров по 0.5 с, ISO 2000. Не понимаю, почему так прыгает яркость кадров. Вроде всё было сделано одинаково, на отдельных фотках такой разницы не заметно, а на видео как-то страшненько», – отметил Владимир Колпаков.

Также автор уточнил, что съёмка и обработка фото проводилась с использованием оборудования, приобретённого в рамках научно-просветительского проекта «Поехали!», который реализуется с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

«Пришла пора и поближе памятник Александру Невскому и дружине поснимать – на фоне серебристых облаков», – подписали видео в группе «АстроПсков».

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