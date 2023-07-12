Самые популярные праворульные автомобили в России за полгода назвали эксперты

00:17, 13 июля 2023, ПАИ

Toyota Harrier и Nissan Note стали самыми ходовыми праворульными автомобилями на российском рынке по итогам первого полугодия 2023 года, сообщили сегодня, 13 июля, аналитики сервиса проверки истории автомобилей «Автотека» (проект «Авито»). Информацию ПАИ передаёт портал «Известия».

Наиболее популярными авто младше трёх лет стали такие модели как Toyota Harrier, Nissan Leaf и Toyota RAV4. Кроме того, пользователи «Автотеки» активно интересовались Suzuki Solio, Subaru Impreza, Toyota C-HR, Toyota Crown и Toyota Noah.

Что касается автомобилей в возрасте от трёх до шести лет, то наиболее часто пользователи сервиса запрашивали отчёты о Nissan Note, Toyota Sienta, Toyota Tank, Toyota Corolla Fielder и Toyota Vitz. Также в топ-15 самых популярных авто вошли Nissan Serena, Toyota C-HR Honda Stepwgn, Toyota Aqua, Honda Fit, Nissan Leaf, Toyota Prius, Toyota Roomy, Toyota Alphard и Toyota Land Cruiser Prado.

11 июля стало известно, что внедорожник Toyota Land Cruiser Prado нового поколения, первый тизер которого недавно появился в Сети, получит линейку двигателей из четырёхцилиндровых силовых установок. Один из моторов, которыми будут оснащать Land Cruiser Prado, – 2,8-литровый турбодизель (1GD-FTV) примерной мощностью 221 л. с., который знаком покупателям по актуальным версиям Toyota HiLux, Fortuner 4WD и HiAce.

Ещё один двигатель – турбированный бензиновый (TJA250), его объём составляет 2,4 л. Вероятно, в этой версии Land Cruiser Prado будет продаваться с гибридной силовой установкой. Третий двигатель – атмосферный бензиновый (2TR-FE) объёмом 2,7 л.