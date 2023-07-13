ВИДЕО Памятник Александру Невскому на фоне серебристых облаков запечатлели псковичи

08:13, 13 июля 2023, ПАИ

Монумент «Ледовое побоище» в Псковском районе на фоне серебристых облаков запечатлели астрономы-любители. Видео размещено в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».

Серебристые облака – сравнительно редкое атмосферное явление – крайне разреженные облака, возникающие в мезосфере под мезопаузой (на высоте 76–85 км над поверхностью Земли) и видимые в глубоких сумерках, непосредственно после заката или перед восходом Солнца. Наблюдаются в летние месяцы в широтах между 43° и 65° (северной и южной широты).

«Удалось доказать, что аналогичные явления имеют место и на других планетах, в частности, на Марсе», – написал автор снимков.