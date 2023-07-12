Великолучанин обокрал полицейский автомобиль

07:25, 13 июля 2023, ПАИ

31-летнего великолучанина будут судить за шесть краж, одной из которых оказалась кража из полицейского автомобиля. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Великих Лук.

С декабря 2022 года по апрель 2023 года молодой человек совершил четыре кражи из магазина, а также украл телевизор и системный блок из квартиры знакомого.

В середине апреля злоумышленник, проживавший на съемной квартире, поругался с хозяйкой. Женщина вызвала наряд полиции, и пока сотрудники полиции опрашивали заявительницу, преступник открыл служебный автомобиль сотрудников полиции, откуда похитил имущество, принадлежащее отделу полиции Великих Лук.