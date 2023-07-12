Великолучанин обокрал полицейский автомобиль
31-летнего великолучанина будут судить за шесть краж, одной из которых оказалась кража из полицейского автомобиля. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Великих Лук.
С декабря 2022 года по апрель 2023 года молодой человек совершил четыре кражи из магазина, а также украл телевизор и системный блок из квартиры знакомого.
В середине апреля злоумышленник, проживавший на съемной квартире, поругался с хозяйкой. Женщина вызвала наряд полиции, и пока сотрудники полиции опрашивали заявительницу, преступник открыл служебный автомобиль сотрудников полиции, откуда похитил имущество, принадлежащее отделу полиции Великих Лук.
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