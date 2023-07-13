Псков оказался на 35-м месте в зарплатном рейтинге городов Северо-Запада

08:30, 13 июля 2023, ПАИ

Псков оказался на 35-м месте в рейтинге: здесь средняя предлагаемая в вакансиях зарплата составила 57 146 руб. За первое полугодие 2023 года в городе было открыто более 10 500 вакансий – это 1,6% от всех предложений о работе в СЗФО, сообщили ПАИ в hh.ru.

Из городов, вошедших в рейтинг, Великие Луки относятся к Псковской области. Так, они оказались на 37-м месте, где средняя предлагаемая зарплата в вакансиях составляет 55 758 руб.

В целом по СЗФО средняя предлагаемая зарплата составляет 59 000 руб. Общее количество вакансий в округе за первые шесть месяцев года - около 670 тысяч предложений.

«В ряде городов высокий уровень заработных плат связан с отраслевой спецификой региона, большим количеством вахтовых работников (а их зарплаты могут в 2-3 раза превышать средние зарплаты местных жителей), а также с повышенным спросом на квалифицированный рабочий и производственный персонал. Таких специалистов на рынке критически мало, а вот потребность со стороны работодателей велика - в итоге компании вступают в настоящую зарплатную гонку, чтобы привлечь профессионалов. Кроме того, в статистику попадают и вахтовые вакансии – именно поэтому первое и второе места в рейтинге были заняты городами, в которых преобладает вахтовый метод работы. Немаловажный фактор и северная надбавка, которая может существенно повысить уровень дохода. Напомню, ранее наш опрос показал, что более 50% компаний СЗФО намерены до конца года поднять заработные платы своим сотрудникам», - пояснила руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО Мария Бузунова.