100 тысяч рублей получит упавшая из-за резкого торможения автобуса псковская пенсионерка
100 тысяч рублей получит упавшая из-за резкого торможения автобуса псковская пенсионерка, сообщили ПАИ в региональной прокуратуре.
Водитель автобуса применил экстренное торможение, чтобы избежать ДТП. В результате 74-летняя пассажирка упала и получила травмы.
Прокуратура Пскова обратилась в суд за взысканием компенсации морального вреда. По результатам рассмотрения дела в суде сторонами спора заключено мировое соглашение, согласно которому пострадавшая получит компенсацию размере 100 тысяч рублей.
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