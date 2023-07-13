100 тысяч рублей получит упавшая из-за резкого торможения автобуса псковская пенсионерка

09:21, 13 июля 2023, ПАИ

100 тысяч рублей получит упавшая из-за резкого торможения автобуса псковская пенсионерка, сообщили ПАИ в региональной прокуратуре.

Водитель автобуса применил экстренное торможение, чтобы избежать ДТП. В результате 74-летняя пассажирка упала и получила травмы.

Прокуратура Пскова обратилась в суд за взысканием компенсации морального вреда. По результатам рассмотрения дела в суде сторонами спора заключено мировое соглашение, согласно которому пострадавшая получит компенсацию размере 100 тысяч рублей.