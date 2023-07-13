Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

100 тысяч рублей получит упавшая из-за резкого торможения автобуса псковская пенсионерка

100 тысяч рублей получит упавшая из-за резкого торможения автобуса псковская пенсионерка, сообщили ПАИ в региональной прокуратуре.

Водитель автобуса применил экстренное торможение, чтобы избежать ДТП. В результате 74-летняя пассажирка упала и получила травмы.

Прокуратура Пскова обратилась в суд за взысканием компенсации морального вреда. По результатам рассмотрения дела в суде сторонами спора заключено мировое соглашение, согласно которому пострадавшая получит компенсацию размере 100 тысяч рублей. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













13 июля 2023

Приём документов для регистрации кандидатов на выборах губернатора Псковской области стартует 16 июля
13 июля 2023

Псковичам объяснили, на что обратить внимание при перерасчёте пенсии
13 июля 2023

ВИДЕО Памятник Александру Невскому на фоне серебристых облаков запечатлели псковичи
12 июля 2023

Псковские фотолюбители запечатлели серебристые облака над Псковом

12 июля 2023

Глава Псковского района проверила готовность к учебному году Моглинской школы
12 июля 2023

На площади перед Успенским собором установлены оградительные столбики
12 июля 2023

Движение большегрузов по мосту автомобильной дороги Кадосно – Жижица ограничено до 11 августа
12 июля 2023

Девушка получила ожоги в результате возгорания ёмкости с бензином

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...