В Пскове удалёнку чаще всего предлагают программистам и рекрутерам

09:49, 13 июля 2023, ПАИ

Сотрудники на удаленке сегодня есть в 35% предприятий и организаций, причем в 2 из 3 таких компаний дистанционного персонала осталось менее 10% от штатной численности. В Пскове удалёнку чаще всего предлагают программистам и рекрутерам, сообщает SuperJob.

Сегодня в приоритете подбор на работу в офисе. Особенно это касается бухгалтеров: в 9 из 10 компаний при прочих равных предпочтут кандидата, готового постоянно работать на территории работодателя. Судя по комментариям, серьезным препятствием для внеофисных форматов работы является настройка доступа к рабочим программам, вопросы кибербезопасности и подписи документов (в т. ч. через ЭЦП).



Программистов большинство работодателей также предпочитает нанимать в офис (75%), однако доля компаний, готовых трудоустраивать на гибридный формат и удаленку, все-таки выше (18 и 6% соответственно). Кандидатов на должности рекрутера и менеджера по продажам, согласных только на «гибрид», примут по 15% работодателей. Специалистов по подбору персонала, готовых работать только в режиме хоум-офиса, предпочитают 8% компаний.



Статистика рынка труда подтверждает результаты опроса: бухгалтеров, менеджеров по продажам и дизайнеров чаще всего нанимают в офисы, а полную и частичную удаленку работодатели готовы предлагать программистам и рекрутерам. Так, 94% вакансий для бухгалтеров, 88% вакансий для специалистов по продажам и 83% вакансий для дизайнеров предполагают исключительно офисную занятость. Удаленку или гибрид — 28% вакансий для программистов и 22% вакансий для рекрутеров.

