Как изменился нотариат за 30 лет, обсуждают в медиацентре ПАИ

14:38, 13 июля 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая 30-летию образования Нотариальной палаты Псковской области, проходит в медиацентре ПАИ.

Как изменился нотариат за три десятилетия, какие самые популярные действия совершают нотариусы сегодня, как подстраховать себя, если одалживаешь крупную сумму, и заключают ли псковичи брачные договоры?

Об этом и многом другом расскажут президент Нотариальной палаты Псковской области Валентина Николаева и нотариус Надежда Семёнова.