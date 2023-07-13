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Общество

Псковичам оплатили более 1600 дней дополнительных выходных по уходу за детьми с ОВЗ

Отделение Социального фонда России по Псковской области оплатило 132 родителям детей с инвалидностью дополнительные выходные дни на общую сумму более 4,8 миллиона рублей с начала года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального отделения фонда.

«Такой мини-отпуск, состоящий из четырёх дней в месяц, предоставляется родителям, опекунам и попечителям, чтобы они могли посвятить их уходу за ребёнком с инвалидностью. В общей сложности родителям региона оплатили 1612 выходных дней», – отметили в учреждении. 

Заявление на дополнительные выходные подаётся работодателю. Дни можно взять подряд или разнести по разным датам в течение месяца. Перенести неиспользованные льготные дни на следующий месяц при этом не получится.

С сентября дни по уходу можно будет использовать в более удобном формате. У родителей появится возможность накапливать неиспользованные выходные, чтобы потом взять разовый отпуск продолжительностью до 24 дней и посвятить его уходу за ребёнком. Сотрудник должен будет согласовать с работодателем даты выходных и подать соответствующее заявление в отдел кадров. В настоящее время не использованные в текущем месяце выходные не суммируются и не переносятся на следующий месяц.

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