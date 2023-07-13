Несколько улиц Пскова перекроют сегодня из-за ремонта дорог

10:40, 13 июля 2023, ПАИ

Некоторые участки дорог Пскова перекрыты для движения транспорта сегодня, 13 июля, в связи с дорожными работами. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.

Так, будут закрыты Набережная реки Великой, улица Труда от Текстильной до Звездной, улица Бастионная от Гагарина к Заводской (вдоль Гагарина, 15), улица Ипподромная от дома № 129 до Белинского.

В администрации также напомнили, что в ночь с 14 на 15 июля с 24:00 до 5:00 будет не доступен для движения перекресток улиц Коммунальной и Рокоссовского.

Кроме того, будет ограничено движение по полосам улицы Коммунальной (от Рокоссовского до Западной); Юбилейной (от Рижского проспекта до Коммунальной); Кузнецкой (от Октябрьского проспекта до Льва Толстого).