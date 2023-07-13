ФК «Луки-Энергия» проиграл во втором контрольном матче
Футбольная команда «Луки-Энергия» проиграла во втором контрольном матче дзержинскому «Химику» со счётом 2:1. Матч проходил в Подольске. Об этом сообщается в группе «ФК Луки-Энергия» в соцсети «ВКонтакте».
Уже на первой минуте встречи гол забили хозяева. Затем на 32 минуте встречи великолукский 20-летний нападающий Никита Шепет сравнял счёт в матче. Но уже через минуту после забитого гола «Химик» усилиями Ильи Анциферова снова вышел вперёд.
«Во второй 45-минутке соперники продолжали попеременно атаковать, ища подходы к воротам друг друга. Однако защитники обеих команд сыграли более надёжно и слаженнее, не позволив нападающим соперника результативно завершить ни одну из их атак», – уточняется в сообщении группы.
Отметим, что 16 июля великолучане проведут третий контрольный матч против команды высшей лиги чемпионата Белоруссии «Нафтан» в Новополоцке. Игра начнётся в 14:00.
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