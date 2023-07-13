Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичей приглашают на экскурсию по нестандартному маршруту

15 июля в 16:00 Псковский музей-заповедник приглашает псковичей и приезжих на экскурсию по нестандартному маршруту. Об этом ПАИ сообщили в музее.

Фото Псковского музея

«В ходе нее у вас будет уникальная возможность пройти по нестандартному маршруту и открыть для себя интересные факты о древнем городе», – пообещали в музее.

Участники экскурсии прогуляются по исторической части Пскова от Кремля до Покровской башни, узнают, как знакомые всем места назывались несколько лет назад и с именами каких известных личностей они связаны, полюбуются 500-летними храмами. В программу включено посещение Троицкого собора.

Место встречи: Приказная палата Псковского кремля (ул. Кремль, 4).

Обязательна предварительная запись по телефону: 8 (8112) 66-33-11.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













13 июля 2023

До +26 градусов ожидается в Псковской области 14 июля
13 июля 2023

Память архимандрита Иоанна Крестьянкина почтили в Печорах
13 июля 2023

14 проектов ТОС реализуют в Пскове
13 июля 2023

Ярмарка ремесленников развернётся на фестивале в Самолве
13 июля 2023

Несколько улиц Пскова перекроют сегодня из-за ремонта дорог
13 июля 2023

Приём документов для регистрации кандидатов на выборы губернатора Псковской области стартует 16 июля
13 июля 2023

Псковичам объяснили, на что обратить внимание при перерасчёте пенсии
13 июля 2023

ВИДЕО Памятник Александру Невскому на фоне серебристых облаков запечатлели псковичи

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...