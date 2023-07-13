Псковичей приглашают на экскурсию по нестандартному маршруту

10:54, 13 июля 2023, ПАИ

15 июля в 16:00 Псковский музей-заповедник приглашает псковичей и приезжих на экскурсию по нестандартному маршруту. Об этом ПАИ сообщили в музее.

«В ходе нее у вас будет уникальная возможность пройти по нестандартному маршруту и открыть для себя интересные факты о древнем городе», – пообещали в музее.

Участники экскурсии прогуляются по исторической части Пскова от Кремля до Покровской башни, узнают, как знакомые всем места назывались несколько лет назад и с именами каких известных личностей они связаны, полюбуются 500-летними храмами. В программу включено посещение Троицкого собора.

Место встречи: Приказная палата Псковского кремля (ул. Кремль, 4).

Обязательна предварительная запись по телефону: 8 (8112) 66-33-11.