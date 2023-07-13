Девять лет колонии получил порхович за убийство знакомого

16:01, 13 июля 2023, ПАИ

27-летний житель Порховского района отправится на девять лет в колонию за убийство. Об этом ПАИ сообщили в районной прокуратуре.

Суд установил, что во время застолья между мужчинами на бытовой почве возникла ссора. В ходе конфликта мужчина взял деревянную табуретку и ударил ей знакомого по голове. Затем порхович нанёс знакомому ещё не менее четырёх ударов ногой по голове и телу. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

С учётом позиции государственного обвинителя суд признал мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть человека, и назначил подсудимому наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима.