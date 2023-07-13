В Пскове полицейские задержали мужчину с телевизором в руках

18:30, 13 июля 2023, ПАИ

Псковские полицейские задержали мужчину с телевизором в руках в ночь с 11 на 12 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Внимание на мужчину, который шёл во дворе одного из домов по улице Яна Фабрициуса и нёс в своих руках сумку и телевизор, обратил патрульный экипаж отдельного батальона ППС УМВД России по городу Пскову в составе инспектора лейтенанта полиции Ивана Иванова и полицейского старшины полиции Игоря Скаркова.

На вопросы полицейских мужчина давал путаные и невразумительные ответы. Пояснял, что якобы переезжает на новое место жительства. Для дальнейшего разбирательства его доставили в отдел полиции.

Позже следствие установило, что 28-летний безработный пскович подозревается в краже телевизора, ноутбука, игровой приставки и сотового телефона из квартиры дома намулице Металлистов в Пскове. Причиненный ущерб по предварительным данным составил 60 тысяч рублей.

По версии следствия, владелец вещей познакомился с обвиняемым на улице случайно, после чего пригласил к себе в квартиру, где они вместе отпраздновали знакомство.

«А когда радушный хозяин квартиры заснул – гость, прихватив все ценное, что ему под руки попало, скрылся. И намеревался в дальнейшем распорядиться краденым по своему усмотрению. Однако его планы нарушили бдительные полицейские. Все похищенное изъято. Причём, когда сотрудники полиции прибыли к потерпевшему, он даже ещё не знал, что его обокрали», – отметили в ведомстве.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело в рамках части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Проводится расследование.