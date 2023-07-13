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Общество

14 проектов ТОС реализуют в Пскове

14 проектов территориальных общественных самоуправлений (ТОС), ставших победителями в региональном грантовом конкурсе, реализуют на территории Пскова. Об этом рассказала заместитель начальника УГХ администрации Пскова Татьяна Алексеева в эфире радиостанции «7 НЕБО».

Фото из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина

«Как новшество, на территории города Пскова был организован конкурс проектов ТОС. Ранее такие конкурсы проводились только на уровне региона», – рассказала она.

По словам Татьяны Алексеевой, грантовую поддержку получили 14 проектов.

«Нужно отметить, что основная инициатива была в установке детских площадок. То есть большая часть заявок содержит как раз мероприятия по установке детского игрового оборудования. Помимо этого, запланировано приобретение скамеек, различных спортивных сооружений – тренажёров, воркаутов и прочего. Есть проект контейнерной площадки, устройства газона по инициативе жителей, устройства системы видеонаблюдения, установки шлагбаумов и даже ремонта в подъездах», – отметила она.

Отметим, что уже началась реализация первого проекта ТОС на улице Яна Фабрициуса, 13.

Всего в Пскове действуют 29 территориальных общественных самоуправлений, они объединили около двух тысяч активных псковичей, которые вместе делают свои дворы комфортнее.

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