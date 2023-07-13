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Таль Бабицкий: Я сочетаю в музыке разные стили и разные времена

Свою авторскую музыку в стиле «космический фьюжн» исполнит израильский композитор, пианист и вокалист Таль Бабицкий на площадке Поганкиных палат в Пскове 19 июля. Что интересного ждёт зрителей на концерте, музыкант рассказал в эфире радиостанции «7 НЕБО».

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Музыкант выступит со своим трио – за барабанами место займёт Андрей Иванов, а на контрабасе сыграет Филипп Мещеряков, сам артист исполнит музыку на фортепиано. Мероприятие пройдёт в рамках проекта «Галерея-Джаз» – совместного проекта Псковской областной филармонии и Псковского музея-заповедника.

«Мы будем играть авторскую музыку, которая будет сочетать разные стили: и латинская музыка, и свинг, и песни. Вот что ожидает гостей. Будет зажигательный вечер с весёлой музыкой. Это новый стиль – космический фьюжн, я так определил свой стиль. Я сочетаю разные стили и разные времена. Из старых стилей и новых – всё вместе превращаю в разножанровый микс», – отметил Таль Бабицкий.

Музыкант также отметил, что его концерты зачастую проходят в формате импровизации. Выбор композиций и партий зависит от общего настроения, которое задаётся публикой и самим автором. Он также отметил, что музыка, которую исполнят на концерте – «мелодичная, жизнеутверждающая, оптимистическая и для любого возраста», а также, что её поймёт любой, у кого есть вкус и любовь к музыке.

«Творчество – результат того, что человек слышит, чем дышит и что впитывает в себя. Это всё переваривается и выливается в творчество», – заключил артист.

Отметим, среди работ Таля Бабицкого десять оригинальных альбомов, музыка для канала National Geographic, множество песен, которые вошли в репертуар вокалистов из Израиля, Ирландии, Франции и России, а также инструментальные композиции и аранжировки в стилях джаз, фьюжн и соул.

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