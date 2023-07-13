Реестр лицензий на производство и оборот табака появится в России с 1 сентября

13:20, 13 июля 2023, ПАИ

Реестр лицензий на производство и оборот табака начнёт действовать в России с 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РФ.

«С 1 сентября 2023 года в России начнёт действовать электронный реестр лицензий на производство и оборот табачной и никотинсодержащей продукции. Постановление, утверждающее правила его ведения, подписано. Запуск реестра будет способствовать сокращению объёмов нелегального производства сигарет и другой никотинсодержащей продукции, в том числе вейпов», – говорится в сообщении.

Реестр создаётся на базе единой цифровой платформы «Гостех». Он будет содержать информацию о выданных, приостановленных и аннулированных лицензиях. Таким образом, контролирующие органы смогут оперативно проверять статус лицензий.

Постановление подготовлено правительством для реализации закона о государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства, который был принят в июне этого года.

Закон предусматривает специализированный госконтроль за производством, хранением и поставкой табачной и никотинсодержащей продукции и сырья для их выпуска. Импорт и экспорт такой продукции и сырья, закупка для реализации в магазинах беспошлинной торговли также отнесены к лицензируемым видам деятельности. С 1 марта 2024 года наличие лицензии станет обязательным.