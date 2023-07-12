Свалку старых автошин обнаружили рядом с лесом в Псковском районе
Свалку старых автошин обнаружили рядом с лесом в Псковском районе. Об этом ПАИ сообщили в региональной прокуратуре.
Свалка находилась на землях сельскохозяйственного назначения. Собственник земли оперативно ликвидировал нарушения.
В связи с отсутствием противопожарного барьера, отделяющего земли сельскохозяйственного назначения от лесного фонда, а также использования земельного участка не по целевому назначению в адрес директора сельскохозяйственного производственного кооператива внесено представление.
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