Свалку старых автошин обнаружили рядом с лесом в Псковском районе

12:31, 13 июля 2023, ПАИ

Свалку старых автошин обнаружили рядом с лесом в Псковском районе. Об этом ПАИ сообщили в региональной прокуратуре.

Свалка находилась на землях сельскохозяйственного назначения. Собственник земли оперативно ликвидировал нарушения.

В связи с отсутствием противопожарного барьера, отделяющего земли сельскохозяйственного назначения от лесного фонда, а также использования земельного участка не по целевому назначению в адрес директора сельскохозяйственного производственного кооператива внесено представление.