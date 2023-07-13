«Почта России» напомнила псковичам о способах получить посылку во время отпуска

12:34, 13 июля 2023, ПАИ

«Почта России» напомнила жителям Псковской области о способах получить посылку во время отпуска. Получить почтовые отправления за пределами своего города можно несколькими способами, уточнили в пресс-службе УФПС Псковской области.

Первый способ – оформить бесплатную доверенность на получение почтовых отправлений. Клиенты оформляют её онлайн за несколько минут бесплатно. Нужно знать только мобильный номер телефона доверенного лица, а доверенному лицу нужно иметь оформленную электронную подпись (ПЭП) и согласиться с условиями сервиса в своём личном кабинете мобильного приложения «Почты России».

Продлить срок хранения отправлений тоже возможно. Если заблаговременно написать заявление в почтовом отделении, то письмо или посылка будет ждать вас в течение двух месяцев.

Также можно перенаправить почтовое отправление на новое место, где сейчас находится получатель. Если клиент длительное время проводит вне города, то есть возможность оформить отправку посылки в удобное почтовое отделение. Переадресация почтового отправления позволит изменить адрес доставки и данные получателя.

Чтобы всегда быть в курсе поступления важного письма или посылки в почтовое отделение, рекомендуется пользоваться мобильным приложением «Почты России». Также можно бесплатно подключить сервис электронных заказных писем.