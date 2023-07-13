Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

«Почта России» напомнила псковичам о способах получить посылку во время отпуска

«Почта России» напомнила жителям Псковской области о способах получить посылку во время отпуска. Получить почтовые отправления за пределами своего города можно несколькими способами, уточнили в пресс-службе УФПС Псковской области.

Первый способ – оформить бесплатную доверенность на получение почтовых отправлений. Клиенты оформляют её онлайн за несколько минут бесплатно. Нужно знать только мобильный номер телефона доверенного лица, а доверенному лицу нужно иметь оформленную электронную подпись (ПЭП) и согласиться с условиями сервиса в своём личном кабинете мобильного приложения «Почты России».

Продлить срок хранения отправлений тоже возможно. Если заблаговременно написать заявление в почтовом отделении, то письмо или посылка будет ждать вас в течение двух месяцев.

Также можно перенаправить почтовое отправление на новое место, где сейчас находится получатель. Если клиент длительное время проводит вне города, то есть возможность оформить отправку посылки в удобное почтовое отделение. Переадресация почтового отправления позволит изменить адрес доставки и данные получателя.

Чтобы всегда быть в курсе поступления важного письма или посылки в почтовое отделение, рекомендуется пользоваться мобильным приложением «Почты России». Также можно бесплатно подключить сервис электронных заказных писем.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













13 июля 2023

До +26 градусов ожидается в Псковской области 14 июля
13 июля 2023

Память архимандрита Иоанна Крестьянкина почтили в Печорах
13 июля 2023

14 проектов ТОС реализуют в Пскове
13 июля 2023

Ярмарка ремесленников развернётся на фестивале в Самолве
13 июля 2023

Несколько улиц Пскова перекроют сегодня из-за ремонта дорог
13 июля 2023

Приём документов для регистрации кандидатов на выборы губернатора Псковской области стартует 16 июля
13 июля 2023

Псковичам объяснили, на что обратить внимание при перерасчёте пенсии
13 июля 2023

ВИДЕО Памятник Александру Невскому на фоне серебристых облаков запечатлели псковичи

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...