Музей-заповедник «Михайловское» открыл фотовыставку «Завет внуку» в Витебске

13:17, 13 июля 2023, ПАИ

Выставка «Завет внуку» открылась в годовщину освобождения Пушкиногорского района от немецко-фашистских захватчиков в Витебске 12 июля. Эту экспозицию подготовил Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» к 120-летию со дня рождения С. С. Гейченко – первого послевоенного директора «Пушкинского уголка». Об этом ПАИ сообщили в учреждении.

В «Михайловском» уточнили, что выставка развёрнута в Витебской областной библиотеке имени В. И. Ленина, в рамках подписанного в декабре 2022 года соглашения о сотрудничестве российского и белорусского учреждений культуры. Названа она по одной из последних книг С. С. Гейченко и включает в себя более 30 фотографий из фондов музея-заповедника.

Автор снимков – фотокорреспондент агентства «Фото ИТАР-ТАСС», лауреат премии «Золотой глаз» в конкурсе «Мировое пресс-фото» в Гааге, обладатель других престижных наград Юрий Белинский.

«Впервые он оказался в Святогорье в 1965 году и с тех пор работал там очень часто, много и плодотворно. Снимками Юрия Белинского проиллюстрирован ряд изданий, в том числе книги С. С. Гейченко о Пушкине и о музее-заповеднике», – отметили в учреждении.

Открывая экспозицию, директор «Михайловского» Георгий Василевич рассказал о трудовом подвиге Гейченко. Его рассказ об истории псковских пушкинских мест был органично дополнен фильмом Николая и Андрея Алексеевых «Пушкинский заповедник из поднебесья». Своими воспоминаниями о легендарном музейщике с жителями и гостями Витебска поделилась и хранитель музея-усадьбы «Тригорское» Римма Бурченкова.

Делегация из «Михайловского» также передала в дар Витебской областной библиотеке для её читателей ряд изданий, выпущенных в свет силами музея-заповедника.